Motorrijder in Breda gewond na val door remmen

Volslagen verrassing: Anik Geppaard prinses van Bonenpik­ker­slaand

11:28 CHAAM - Anik Geppaard (46) is Prinses Carnaval van Bonenpikkerslaand. Voor velen is haar aantreden een volslagen verrassing. Onder de namen die afgelopen weken de ronde deden kwam de naam van Geppaard immers niet voor. Toch is de geboren Vlaamse, die al lang in Chaam woont, in het plaatselijke carnavalscircuit geen onbekende.