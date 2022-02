Motorrijder gewond bij botsing met auto in Breda

Video Twaalf bruidspa­ren zeggen in Breda ‘ja’ op bijzondere datum: ‘Deze dag is te mooi om te laten schieten’

Bijzondere data hebben een bijzondere aantrekkingskracht op koppels die met elkaar in het huwelijksbootje willen stappen. Dinsdag 22 februari 2022 is zo’n dag. De datum is populair omdat hij achterstevoren hetzelfde blijft. In Breda gaven vandaag twaalf bruidsparen elkaar het ja-woord.

