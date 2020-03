Motorrijder gewond bij botsing in Breda

video Dinsdag­markt Breda: ‘We gaan door zo lang het kan en zo lang het mag’

14:27 BREDA - Het is niet druk op de dinsdagmarkt op de Grote Markt in Breda, maar het plein is ook niet leeg. Er staan wel degelijk een paar kramen. En iets verderop, in de Veemarktstraat, trekt de biologische markt ook nog steeds klanten. ,,We gaan door zo lang het kan en zo lang het mag.’’