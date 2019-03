Motorrijder en passagier overleden bij ernstige botsing met vrachtwagen in Wernhout

Terreurver­dach­te Breda in huis gearres­teerd van Aweys S., de man die aanslag wilde plegen op koningin Elizabeth

18:05 BREDA - De arrestatie in Breda van een 23-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij terrorisme, vond plaats op een opmerkelijke plek. Het was aan de Haagweg, in het huis dat al jaren bewoond wordt door de echtgenote en kinderen van Aweys S., die ruim een jaar geleden in Londen schuldig werd bevonden aan terrorisme.