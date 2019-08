Motorclub Breda Chapter Holland viert 25-jarig jubileum met recordpoging

De ‘Ride Out’ op zondagmiddag is een reis langs 25 jaar motorclub. Startend bij de voormalige O.I.T.; de locatie waar tot 2016 de Bredase Harley Dealer zat, reizen de clubleden de regio door en zo de clubgeschiedenis langs. In Made wordt de recordpoging uit 2003 herbeleefd. “Ten tijde van het honderdjarig bestaan van Harley deden we een recordpoging door het café heen rijden”, zegt café-eigenaar John van Dongen. Dat was toen in de Texas Bar in Breda. Hij was erbij. “Het was heel indrukwekkend met al die motoren. Ik had nummer negenhonderd-nogiets. Dat was met alle Chapters van Nederland, zo’n duizend man schat ik.”