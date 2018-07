Motorclub Breda boos op politie na arrestatie vanwege schietpartij: 'Deze man is alweer weg bij ons'

BREDA - De 42-jarige man die dinsdag in Oosterhout werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een moordpoging in België, is helemaal geen lid van motorclub Kings Syndicate, zoals de politie beweert. Dat zegt althans de advocaat van de motorclub, Menno Buntsma, tegen BN DeStem. Hij spreekt van een hetze tegen de motorclub. ,,Het imago van Kings Syndicate wordt onnodig beschadigd."

De politie bracht dinsdag het nieuws naar buiten dat een prominent lid van de motorclub Kings Syndicate, waartoe ook voormalige leden van No Surrender behoren, op verzoek van de Belgische politie is aangehouden. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het Belgische Rijkevorsel.

Verschillende regionale en landelijke media namen dinsdag het nieuws op basis van de politie over, tot groter frustratie van de leden van Kings Syndicate. ,,De motorclub distantieert zich volledig van de publicaties in de pers. De genoemde persoon is slechts drie maanden lid geweest en heeft de club drie weken geleden, na een meningsverschil, vrijwillig verlaten", laat hun advocaat weten.

Imago beschadigd

Volgens Buntsma hebben de schietpartij en de arrestatie 'volstrekt niet' tijdens het lidmaatschap plaatsgevonden. ,,De in die zin onjuiste berichtgeving over deze kwestie beschadigt het imago van King Syndicate onnodig. Zeker als bedacht wordt dat betrokkene geen enkele leidinggevende of prominente functie heeft gehad."

De 42-jarige man heeft de club onlangs 'in goed overleg' verlaten, zo beweert de advocaat. Over zijn vermeende betrokkenheid bij de schietpartij is bij de club niets bekend.

Wat gebeurde er?

De schietpartij gebeurde in april 2017 in het Belgische Rijkevorsel. De eigenaar van een landbouwbedrijf werd daar op zijn erf opgewacht en beschoten. Het slachtoffer raakte door vier kogels levensgevaarlijk gewond.