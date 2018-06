Motor en auto botsen op kruising in Breda

Wielerfans vragen Janssen het hemd van het lijf bij signeerses­sie in Breda

17 juni BREDA - De reden dat wielrennen zo'n echte volkssport is, zit hem waarschijnlijk in de benaderbaarheid van de grote helden. Zaterdag was een van de allergrootste Nederlandse renners ooit, Jan Janssen, in Breda. Een halve eeuw na zijn zege in de Tour de France verscheen er een boek over die memorabele overwinning van de hand van fotograaf Tonny Stroucken en sportjournalist Raymond Kerckhoffs.