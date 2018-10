Motief om gas te spuiten in café Janssen nog onbekend

BREDA - Het is volstrekt onduidelijk wat het motief kan zijn geweest van de vermoedelijke dader om in de nacht van vrijdag op zaterdag met een gas te spuiten in café Janssen in Breda. De 22-jarige Oosterhouter die er voor is aangehouden, is verhoord, maar beroept zich op zijn zwijgrecht.

Daardoor is ook nog niet helder welk gas het was waar 27 cafébezoekers die nacht onwel van werden. De kans is echter groot dat het om pepperspray gaat. Zaterdagochtend, toen de verdachte werd aangehouden in een woning van een familielid in Breda-Noord, lag er een busje pepperspray in zijn slaapkamer.

Hennep, XTC en cocaïne

Dat was trouwens niet het enige, dat de politie er aantrof. Ook werden tientallen XTC-pillen en een gebruikershoeveelheid cocaïne gevonden. In Oosterhout, in de woning waar de verdachte officieel staat ingeschreven, ontdekte de politie bovendien een in aanbouw zijnde hennepkwekerij.

De 22-jarige is trouwens geen onbekende van de politie. Dat maakt ook dat hij vrij snel kon worden aangehouden. De politie herkende hem op de camerabeelden van café Janssen. Beelden waarop, zo meldde de eigenaar van het café al eerder, duidelijk is te zien hoe de 22-jarige bezig is met een busje.