Motell Rijnen ziet zijn nieuwe roman als ‘een monument voor mijn moeder’

Vernatting van Ulvenhout­se Bos gaat verder in omgeving van de Broekloop

8 september ULVENHOUT - Het vernattingsproject in het Ulvenhoutse Bos verplaatst zich vanaf volgende week maandag naar het St. Annabosch. Het gaat om kwelherstel zoals elders in het Ulvenhoutse Bos al in gang is gezet. Het werk behelst onder meer het verontdiepen van de Broekloop.