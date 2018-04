Moskeebestuur Antiloopstraat: 'Salafisme? Saudi Arabie? Wij houden van Nederlanders!'

De verontwaardiging over de gisteren gepubliceerde lijst van de geheime dienst AIVD, met daarop dertig 'verdachte' islamitische organisaties is groot. De stichting Islamitische Jongerenorganisatie aan de Antiloopstraat 51 staat ook op die lijst. Volgens het bestuur blijft een ver verleden hen achtervolgen.

,,Salafisme? Banden met Saudi Arabie? ,Daar klopt helemaal niks van!", zegt Said Bittich, bestuurslid van de stichting Islamitische Jongerenorganisatie Breda.

Hij voelt zich overvallen door de publicatie van het rapport van de geheime dienst AIVD, die de Bredase moskee op de korrel heeft. De stichting Islamitische Jongeren Breda zou 'nauw verweven' zijn met de fundamentalistische particuliere missie-organisatie Stichting Al Waqf Al Islami.

Bittich: ,,Als wij zo fout zijn waarom zijn ze hier dan nog niet binnengevallen? Kom met bewijzen!? En geld van buitenaf?! Hoe komen ze er bij: wij moeten zelf zorgen voor de moskee."

Leden

De gebedsdienst op deze dinsdagmiddag, waarvoor een handjevol mannen zich heeft verzameld, staat op het punt te beginnen. Bittich neemt ons met een ander lid van de moskee apart om het eens goed uit te leggen. Hij: ,,Wij hebben 250 tot 300 leden die jaarlijks elke 170 euro betalen voor het onderhoud, zoals het dak en de ramen."

Dan, emotioneler: ,,Wij houden van Nederland. Wat slecht is voor Nederland is slecht voor ons. Ik heb kinderen. Hoe komen ze er bij dat wij verdacht zouden zijn?"

De stichting Islamitische Jongerenorganisatie Breda bestaat sinds midden jaren negentig, na een afsplitsing van de Turkse Islamitische gemeenschap met wie ze gezamenlijk een moskee deelden. Die naam - 'jongeren'organisatie- bestaat nog steeds ook al zijn er leden, zoals Bittich, de 50 al gepasseerd.

Helft

In 1995 kocht de Bredasee stichting het gebouw in de Antiloopstraat, dankzij financiering door de moskee in Eindhoven, zegt Bittich. ,,Wij de helft, zij de helft". Daar ligt volgens Bittich de oorzaak van de 'verwarring'. ,,Dat was inderdaad geld van buitenaf, maar dat is lang geleden.Dat blijft ons achtervolgen", vermoedt hij.'

De Eindhovense moskee zou nauw gelieerd zijn aan de salafistische organisatie Al Waqf Al Islami. Nog in 2014 schreef de AIVD dat ook de Bredase stichting is ontstaan als 'gevolg van missie en financiering vanuit Saudi Arabie''.

Half miljoen

Uit gegevens van het kadaster blijkt dat het pand in de Antiloopstraat in 1995 is gekocht voor 531.091 euro door de Stichting Al Quakf Al Islami uit Eindhoven. Die stichting is later opgegaan in de Stichting Waqf.

Eind 2016 waarschuwde de AIVD opnieuw voor salafisme in Breda . De Islamitische Jongerenorganisatie zou banden zou hebben met de salafistische moskee in Den Haag. Bittich: ,,Burgemeester Depla kwam hier op bezoek met de wijkagent en nog meer mensen. Hij gaf toe dat er sprake was van een vergissing."

'Link'

Gervraagd om een reactie zegt Depla: ,, Ze legden uit dat die Haagse moskee hun website had gelinkt. Daardoor was automatisch de 'link'met salafisme gelegd. Ik heb toen gezegd dat ze dat misverstand uit de wereld moesten helpen. Zet het recht en zoek de publiciteit."

