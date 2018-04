Moskee in Breda gefinancierd vanuit Saudi-Arabië

Ludieke aanval op plastic verpakkin­gen in Breda

12:30 BREDA - Er dobbert al sinds de jaren 80 een gigantisch eiland van plastic in de Stille Oceaan. De verspilling lijkt geen grenzen te kennen. In de gemiddelde supermarkt liggen vandaag de dag zelfs de komkommers in een plastic jas. Het besef dat dit anders moet lijkt steeds meer grip te krijgen. Gisterochtend was het in Breda tijd voor actie.