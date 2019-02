Mormonen op missie in West-Brabant: 'Mensen hier hebben ons nodig'

Voetbal in Bre­da-Noord zit in zwaar weer

8:00 BREDA - Er zijn grote zorgen over het clubvoetbal in Breda-Noord. Niet alleen het voortbestaan van SC Hoge Vucht is hoogst onzeker nu de KNVB alle teams van die vereniging uit de competitie heeft gehaald, ook SV Advendo zit in zwaar weer omdat het ledental fors is gedaald.