Moreno Gori (1949-2021) tilde geheime familierecept voor ijs naar hoger niveau

Moreno Gori was trots op zijn Italiaanse afkomst. ,,Mijn vader was een rustige man die hield van lekker koken voor ‘la famiglia’, allemaal bijeen aan een lange tafel”, zegt oudste dochter Claudia (50). ,,Hij ging altijd goedgekleed de deur uit. In de ijssalon droeg iedereen een mooi wit werkjasje, maar zijn jasje had goudkleurige tressen en knopen.”

De familie was heel hecht. ,,Ik herinner me opa als een trotse, lieve en zorgzame man”, zegt oudste kleindochter Nina (22). ,,Samen met mijn broertje Jesse en neefje Enzo logeerde ik vaak bij opa en oma, niet alleen in het weekend. We brachten de vakanties ook vaak met de hele familie door in hun vakantiehuis.”