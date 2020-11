Moordzaak niet, zedenzaak wel: rechtbank wikt en weegt over live uitzenden strafzaken

video Rechtbank Breda wil zaak brandmoord Ger van Zundert via livestream uitzenden

12 oktober BREDA - De rechtbank wil de strafzitting van de brandmoord op autohandelaar Ger van Zundert (49) in Breda, op 20 november 2020, via een livestream uitzenden en onderzoekt of dit mogelijk is. Dit vanwege de te verwachten grote belangstelling van nabestaanden en buurtbewoners.