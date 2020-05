Moordverdachte Janie H. kleurt met stoepkrijt in de gevangenis: 'Wij hebben ook een ❤️’

Spandoeken kunnen de kast in: college kan door met betaald parkeren in Zandberg

12:34 BREDA - Na maanden van oplaaiende emoties in de wijk Zandberg in Breda-Zuid over betaald parkeren is het pleit beslecht: het college kan op de ingeslagen weg verder. Er wordt een klankbordgroep gemaakt om de invoering dit najaar voor te bereiden.