Moordjeugd ronselen in Breda: 'Wil jij lekker voetballen of zo'n nieuwe Audi...?'

Een jonge generatie gewetenloze boeven baart justitie, bestuur en zelfs de oude garde criminelen in de regio grote zorgen. Deze 'moordjongeren' praten niet. Ze schieten. Waar komt het probleem vandaan en wat is de oplossing?

Deel 1: stadsmariniers en de nieuwe aanpak.

Samen met collega Arjan Zonneveld (39) ontwikkelt Van Bemmel een nieuwe 'signaalkaart' om risicojongeren die niet de klassieke criminele carrière maken, toch in een vroegtijdig stadium in het vizier te krijgen. Op het moment dus dat ze nog van een gewelddadige loopbaan in de misdaad zijn af te houden.

De twee experts maken deel uit van de staf van de Bredase burgemeester en zijn aangesteld om complexe veiligheidsproblemen op te lossen. Ze zijn een eind op weg met hun toolkit voor onderwijzers, leerplichtambtenaren, jongerenwerk, jeugdzorg en andere instellingen en projecten die met jongeren werken.

Afglijden

De grote vraag is waarom de ene kwetsbare tiener of jongvolwassene het rechte pad volgt en de andere linksaf slaat, direct de onderwereld in? Zonneveld: ,,We zijn de vakliteratuur ingedoken en spraken met jongerenwerkers, ervaren politiemensen en jeugdzorgers. We hebben ook goede contacten met organisatoren van jongerenactiviteiten in de wijken. Die zien sommige gasten ineens afglijden naar de zware criminaliteit. Het begint natuurlijk eigenlijk al op de basisschool: daar pikken onderwijzers zo de jongens eruit met wie het later fout kan gaan."

Criminele broer

De stadsmariniers vonden negen indicatoren die de kans vergroten voor een latere, criminele loopbaan: ,,Een licht verstandelijke beperking of geen opleiding, gebruik van genotsmiddelen, agressieve oplosmodus (snel geweld gebruiken), weinig geld in het gezin, criminele broer, criminaliteit in de wijk, geen werk en geen zinvolle dagbesteding."

'Ondermijningsgewichtjes', zo noemen de stadsmariniers deze signalen: ,,Vijf of zes gewichtjes is meestal genoeg voor een jongere om risico te lopen. Als je bijvoorbeeld voortdurend school verzuimt, geen hobby's hebt en een broer die cokecrimineel is, dan loop je meer risico. Dan moeten we ingrijpen", illustreert Van Bemmel de nieuwe systematiek.

Het is de bedoeling dat alle betrokken instellingen met de signaalkaart gaan werken. Zonneveld: ,,We maken de professionals attent. Een leerplichtambtenaar ziet toch dat jongeren verzuimen!" Als er meerdere van zulke zorgsignalen zijn, kan het Veiligheidshuis een rol spelen."

Quote Er worden hier zoveel drugs doorge­voerd... het is slechts een kwestie van tijd voordat zulke kwetsbare jongeren toehappen Arjan Zonneveld

De stap naar de zware criminaliteit is volgens de stadsmariniers makkelijk gemaakt. ,,Er worden hier zoveel drugs doorgevoerd en daar is heel veel geld mee te verdienen, dat het slechts een kwestie van tijd is voordat zulke kwetsbare jongeren toehappen. We horen bovendien dat er geronseld wordt, bijvoorbeeld op voetbalveldjes in Breda. Daar tikken ze de jongens op hun schouder: 'Wil jij lekker voetballen of zo'n mooie nieuwe Audi?' Het slachtoffer van de schietpartij in de flat aan de Roeselarestaat was volgens vriendjes en oud-klasgenoten een jongen die hier vroeger gevoelig voor was."

Afkomst is geen indicator in de toolkit. Speelt etniciteit geen rol in de problematiek?

Van Bemmel: ,,Soms wel. Want wat nou als je door je achternaam geen stageplaats of werk krijgt. Of het café niet binnen mag? Jongeren spelen die discriminatiekaart liever niet, maar ervaren het wel. Als je langer doorpraat, blijkt vaak dat ze zich vooral niet serieus genomen voelen."

De stadsmariniers kunnen in Breda geen 'wijklabel' plakken op de criminele jongeren.

Zonneveld: ,,Er is geen peil op te trekken. We hebben samen met de woningcorporaties veel aandacht voor opslagplaatsen van drugs en safehouses. Jonge criminelen gebruiken die om te slapen, drugs te gebruiken en/of te dealen. De laatste twee moorden op jonge mensen in Breda zijn in zo'n safehouse gepleegd. Het zijn criminele trekpleisters, maar we vinden ze in alle wijken."

Wat doen jullie met risicojongeren die straks eerder in beeld komen?

Zonneveld: ,,Wij brengen ze naar de juiste deskundige. Wat zijn bij deze jongens de risico's? Is het de verslaving, zit het in de opleiding of komt het omdat hij geen werk heeft? Als we dat weten, kunnen we op maat gaan begeleiden. Als ze uit een criminele familie komen, is het patroon moeilijk te doorbreken. Maar we kennen in Nederland geen op familiebanden gebaseerde maffia-cultuur. Jongeren hebben hier gewoon een keus."

Heilige Bootjes