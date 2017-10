Moordaanslag in Breda lijkt mislukte liquidatiepoging, slachtoffer bekende uit drugswereld

BREDA - Bij een schietpartij aan de Jan David Zocherstraat in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een 32-jarige man uit Oosterhout zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd neergeschoten bij de met zware rolluiken beveiligde woning van zijn vriendin, waar hij volgens buurtbewoners meestal verbleef.

Het heeft er gelet op de omstandigheden alle schijn van dat sprake is van een liquidatiepoging of in elk geval een gewelddadige ruzie in het criminele circuit. Het slachtoffer is volgens goed ingelichte bronnen al jarenlang actief in de drugswereld. De politie zegt voorlopig nog niks over de mogelijke achtergronden van het misdrijf.

Meerdere kogels

Het slachtoffer werd tegen 01.00 uur getroffen door meerdere kogels getroffen en vluchtte de woning van zijn vriendin in, aldus de politie. Een buurvrouw hoorde drie schoten. Daarna reed een auto weg. Het is niet bekend hoeveel daders er waren en of ze het slachtoffer bijvoorbeeld hebben staan opwachten.

Het technisch onderzoek heeft tot half vijf 's morgens geduurd. De recherche zette onder meer een speciale speurhond in die munitie kan vinden, vermoedelijk om weggesprongen kogelhulzen te zoeken.

Vier jonge kinderen

Buurtbewoners beschrijven het paar in de huurwoning als 'aardig. ,,Ze hebben vier jonge kinderen. We hebben geen intensief contact met ze, weten niet eens hoe ze heten. Zij is Nederlandse, hij is van buitenlandse komaf. Ze zeggen altijd vriendelijk gedag als we ze tegen komen'', zegt een bewoonster in de wijk. Rond de woning was het volgens haar rustig: ,,Nooit lawaai of vreemde bezoekers.''

Het slachtoffer is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Over zijn actuele toestand is niets bekend.

Volledig scherm Man neergeschoten voor woning in Breda. © Marcel van Dorst / Maricmedia