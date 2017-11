Moordaanslag Breda overleefd: 'Doodsbang voor deel twee'

,,Ik kijk tegenwoordig vaker over mijn schouder dan vooruit", lacht A. als een boer met kiespijn. Bij onverwachte geluidjes veert hij op uit zijn rolstoel, gaan zijn ogen in de rondte. Hij is 'gestrest en helemaal paranoïde'. ,,Ik ben doodsbang voor deel twee . Dat ze nog een keer komen. Ze wilden me echt dood hebben, jongen. Ik denk de hele dag aan niks anders, gebruik alle pillen die er zijn om te kunnen slapen. Maar meer dan af en toe een uurtje lukt niet." De nachten zijn het ergst. Dan krijgt hij flashbacks, beleeft hij de angstaanjagende momenten opnieuw. De politie heeft de bewakingsbeelden van de woning van zijn vriendin teruggegeven. De mislukte moordaanslag in de Jan David Zocherstraat staat er van A tot Z op. ,,Ik heb die band wel een half uur lang bekeken, steeds teruggespoeld. Ik dacht dat het schieten vijf minuten duurde. Maar het waren een paar seconden. Je wereld bevriest."

Container

De Nederlander was woensdagnacht 5 oktober rond half een thuisgekomen. ,,Ik had lekker zitten chillen in een cafeetje. Bij de voordeur zag ik dat mijn vriendin een vuile pamper had neergelegd. Doet ze vaker, dan stop ik hem in de container. Ik raapte hem op en hoorde voetstappen. Op de video zie ik mezelf richting kliko lopen. Ineens staat die kerel voor de schutting, hooguit twee, drie meter van me vandaan. Hij draagt een hoodie, ik kan zijn gezicht niet zien. Hij schiet meteen. Twee, drie keer. Ik val op de grond en je ziet me naar mijn buik grijpen. Dan vuurt hij nog een paar keer. Jongen, ik wist niet dat je zo snel met een vuurwapen kon schieten." Binnen twee minuten is de politie ter plaatse. Habib blijft bij kennis. In het ziekenhuis in Rotterdam wordt hij geopereerd. Zijn linkerscheenbeen is verbrijzeld, daar komt een pin in. Onder zijn borstkas zitten vier kogelgaten. Wonder boven wonder hebben de kogels geen vitale delen geraakt. ,,Eentje heeft mijn darmen geschampt en verbrand. Een andere pulkte ik met een agent zelf al uit mijn lijf."

Engel

Hij is de eerste om toe te geven dat hij vroeger geen lieverdje was, dat hij een crimineel was. ,,Ik heb in de cel gezeten, voor drugs, geweld. Verkeerde vrienden, verkeerd milieu. Mensen die me lang niet hebben gezien, zullen zeggen: die kerel is een echte OG, een Original Gangster. Dat snap ik."

Onderduiken

Maar dat beeld is volgens A. achterhaald. Hij zegt vijf jaar geleden, na zijn laatste celstraf, uit de misdaad te zijn gestapt. ,,Ik zweer het. Het lijkt allemaal zo geweldig, dat leventje, het geld. Maar je schiet er uiteindelijk niks mee op. Ik ben 180 graden gedraaid, heb bewust voor mijn vriendin en gezin gekozen. We hebben vier kinderen gekregen!"



De politie heeft Habib in het ziekenhuis bewaakt. Daarna is er volgens hem ook over bescherming gesproken. ,,Ik mocht in elk geval niet terug naar Breda, vertelden ze, dat was te gevaarlijk." Hij koos ervoor onder te duiken in de verwachting elders een huurwoning te kunnen krijgen.



De werkloze West-Brabander hoopt dat de politie haar werk goed doet en de dader(s)oppakt. ,,Of ik nou een oude crimineel ben of niet. Het is een rare, nieuwe rol, hoor. Vroeger was ik de dader. Nu ben ik het slachtoffer. Maar ik heb het gevoel dat de politie denkt dat ik dingen verzwijg. Dat ik weet wie me dood wil. Maar er is niks gebeurd dat tot zulk geweld kan leiden, ook in mijn vorige leven niet. Soms denk ik weleens dat het uit een heel andere hoek komt. Ik ben een keer vreemd geweest en de man van die vrouw was toen heel kwaad. Maar dat vecht je toch uit met de blote vuisten?"