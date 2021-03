Mooiweerdrukte in Breda: Pils, een shaggie en ‘juffies kijken’ in een ander park dan het Valkenberg

Alle kans dat Lindsay van Zundert naar de Spelen gaat; NOC*NSF is onder de indruk van haar kwalitei­ten

30 maart Lindsay van Zundert (16) mag na haar optreden op het WK kunstschaatsen van de internationale schaatsbond ISU naar de Olympische Spelen. De vraag is nu of Nederland haar ook naar Peking wil sturen. NOC*NSF-baas Maurits Hendriks is alvast onder de indruk van de kwaliteiten van de Etten-Leurse tiener. ‘Deze week krijgt ze uitsluitsel.’