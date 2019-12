Mooie Boules komt naar Breda: jeu de boules-foodhall bij station

BREDA - Mooie Boules, dat inmiddels drie vestigingen in de Randstad heeft, komt volgend jaar ook naar Breda. Het is een concept waarbij bezoekers kunnen borrelen, eten en jeu de boules spelen. Mooie Boules betrekt in Breda een grote ruimte aan het Stationsplein.

Mooie Boules begon in 2013 ‘als grap’, zo schrijft het bedrijf op de eigen website: ‘Een toernooitje met vrienden op het Museumplein'. Dat bleek zo'n groot succes dat ze op een vaste locatie verder gingen in Amsterdam met een ‘jeu de boules-foodhall’. Dit jaar kwam er ook een vestiging in Rotterdam en sinds enkele weken is een derde Mooie Boules geopend in Delft.

De ruimte (820 vierkante meter) die Mooie Boules in Breda gaat huren, is onderdeel van het stationscomplex. Het gaat om een locatie aan de centrumkant die tot op heden nog niet was ingevuld, in de buurt van de taxistandplaatsen. “Eigenlijk zijn het twee ruimtes die bij elkaar worden getrokken,” zegt Ivo Mermans van Hormax, die de verhuur geregeld heeft.

Jeu de boules dat lange tijd vooral gespeeld werd door de oudere generatie, is de laatste jaren ook populair bij jongeren geworden. In Breda uitte zich dat deze zomer al bij BAAI aan de Mark en in de oude vishal aan de Haven waar tijdelijk de 'Biertuin’ was gevestigd. Op beide (hippe) locaties lagen jeu de boules-baantjes.

Mooie Boules is ondertussen al personeel aan het werven voor de Bredase vestiging. Wanneer de zaak open gaat, is nog niet bekend. Begin 2020 wordt met de verbouwing/inrichting begonnen.