‘Mooi was die tijd’- NAC-stadion aan de Beatrixstraat was beste café van Breda

Het is 4 december 1993. NAC is na acht jaar terug in de eredivisie. Tegen PSV is het stadion aan de Beatrixstraat uitverkocht. Het duel begint in een zee van vuurwerk, de Bredase lucht is vermiljoen gekleurd. Later bij Studio Sport zegt commentator Frank Snoeks: ‘Nee, dit is geen Italiaanse Serie A. Dit is een Avondje NAC.’