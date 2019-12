Mooi kerstgebaar: tientallen gestolen chocoladerepen gedoneerd aan armen in en rond Zundert

Brute verkrach­tings­zaak Van Sonsbeeck­park moet half jaar wachten op psychia­trisch onderzoek verdachte (27)

16:36 BREDA - Het duurt nog zeker een half jaar tot de rechter zich inhoudelijk kan buigen over de brute verkrachtingszaak van september 2017 in het Van Sonsbeeckpark in Breda. Hoofdverdachte J.B. (27) uit Breda wordt momenteel onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En een rapport van die observatie wordt pas eind mei verwacht.