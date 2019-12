Mooi kerstgebaar: tientallen gestolen chocoladerepen gedoneerd aan arme mensen

De inbreker kwam het wegrestaurant binnen door een ruit in te gooien en stal voor 250 euro aan chocola, voornamelijk repen, bonbons en een kindersurprise-ei. Het gaat om tientallen lekkernijen, die de dief maandagochtend vroeg in een vuilniszak uit de winkel sleepte.

Het was wel duidelijk dat de inbreker zijn buit niet in één keer op kon. Dat werd bevestigd op het moment dat de politie de man maandagmiddag oppakte. Hij was herkend op camerabeelden en bleek in het complex voor arbeidsmigranten te verblijven, vlak naast de LaPlace. Het grootste deel van de chocola lag in zijn koelkast opgeslagen.

Niet meer te verkopen

Ook een fooienpot gestolen

Op de camerabeelden in de LaPlace was overigens ook te zien dat de dief geen genoegen nam met alleen zoetigheid. Nadat hij de vuilniszak vol chocola buiten had gezet, keerde hij terug in de zaak om te kijken of hij iets uit de kassa kon stelen. Toen dat niet lukte, richtte hij zich op de fooienpot voor Spieren voor Spieren. Met geweld trok hij die van de toonbank, waardoor het geld in het rond vloog.