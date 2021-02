Mooi Chaam wil komst van een randweg voorkomen

Chaam is een zogenaamd lintdorp. Dwars door de plaats loopt de provinciale weg N639, die de A58/Breda en de Belgische grens in Baarle-Nassau verbindt. Om de veiligheid te vergroten, komen op korte termijn in het centrum aanpassingen voor deze doorgaande weg. Voor de langere termijn is een randweg door het buitengebied een optie, maar een keuze is nog niet gemaakt, benadrukt de gemeente (zie kader).