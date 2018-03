Monsterzege BAARLE!, CDA diep door het stof

BAARLE-NASSAU - De bonnetjesaffaire rond (ex-)wethouder Jan van Cranenbroek lijkt in Baarle-Nassau grote invloed gehad te hebben op de gemeenteraadsverkiezingen. Van Cranenbroeks CDA verloor maar liefst 10,6 procent van de stemmen in vergelijking met 2014. Grote winnaar is BAARLE!, dat 13,9 procent hoger scoorde.

Keerpunt ’98, oppositiepartner van BAARLE!, behaalde ruim 5 procent meer stemmen dan vier jaar geleden. De rollen zijn zodoende omgedraaid in de Baarlese politiek. De nieuwe zetelverdeling: BAARLE! 5 (was 3), Keerpunt ’98 3 (2), CDA 2 (4), VPB 1 (2) en Fractie Ulicoten 2 (2).

Doorpakken

Jan van Cranenbroek was op de verkiezingsavond in het gemeentehuis niet aanwezig. Hij had overigens vorig jaar al aangegeven dat hij na zijn wethouderschap geen rol als raadslid ambieerde, vertelden de gekozen CDA’ers Gerda van den Broek-Brouwers en Thomas Adams. Ze probeerden de nederlaag dapper te slikken. “Onze slogan is: En nu doorpakken. Dat zullen we ook doen”, aldus Adams. Zijn collega keek wat bedenkelijker: “We hadden wel op wat verlies gerekend, maar niet dat het zó erg zou zijn.”

Ze erkenden dat het opstappen van Van Cranenbroek – er is een onderzoek gaande naar zijn declaratiegedrag als wethouder - meegespeeld heeft in het verlies. “Maar hoeveel, dat weet je niet. Ik ga er vanuit dat kiezers toch vooral naar de inhoud van het partijprogramma kijken”, aldus Adams.

Kieswijzer

Waar ligt deze nederlaag dan wel aan? Gerda van den Broek: “We hebben als enige partij niet meegewerkt aan de kieswijzer. Misschien hadden we dat wel moeten doen.”

Niet ver van de treurende CDA’s stond lijsttrekker Hans van Tilborg van BAARLE! te glunderen en nam de ene na de andere felicitatie in dank aan. “Ik had op winst gerekend. Als alles mee zou zitten misschien wel twee zetels. Nou, alles hééft meegezeten voor ons.”

Ook Van Tilborg geeft toe dat zijn partij ‘geholpen’ is door de affaire. “Het is gewoon zuur voor het CDA. Dit gun je geen enkele partij, zeker niet zo vlak voor de verkiezingen. Maar ik denk dat wij met BAARLE! toch zeker ook winst geboekt hebben omdat we in de gemeenteraad vier jaar lang keihard gewerkt hebben.”

Nieuwe coalitie

Het is nu aan zijn partij om de regie te voeren op weg naar een nieuwe coalitie. “Vanavond even niet”, lachte hij, een pilsje in de hand. “Morgen gaan we daarmee aan de slag.” Het CDA rest niets anders dan nederig afwachten. “BAARLE! Is aan zet”, erkende ook Thomas Adams.