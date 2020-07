Monnikenklus in kapel Kunstacademie: ‘lief orgeltje’ krijgt oude glorie terug

Politie beëindigt illegaal feest in natuurge­bied Prinsen­beek

12:17 PRINSENBEEK - Een illegaal feest in een natuurgebied aan de Polderweg in Prinsenbeek is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur beëindigd door de politie. De 250 aanwezigen waren binnen een kwartier weg, maar rond 05.00 uur lag er nog veel rommel.