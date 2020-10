‘Ik voel me veilig hier, ik voel me goed’

Omar (48) vluchtte ruim vijf jaar geleden uit Irak naar Nederland, uit vrees voor milities en tribes. Zijn vlucht, samen met zijn moeder die naderhand is teruggekeerd naar Irak, verliep via Qatar en Japan. Omar werkte in het bedrijf van zijn vader, in de productie van veevoeder.

Hij verblijft nu 2,5 jaar in het Mondiaal Centrum Breda waar hij met juridische steun uiteindelijk, na een lange asielprocedure, een verblijfsvergunning kreeg. Zijn inburgering is in volle gang, hij volgt taalles, is assistent-beheerder van het centrum en verzorgt de moestuin. Zijn droom: een eigen cafetaria beginnen. Over de opvang: ,,Ik voel me veilig hier, ik voel me goed.”