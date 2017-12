Molsparking in Breda: gaat het ooit wat worden?

Wordt het nog wat met dat rommelige parkeerterrein dat de jury van de Beste Binnenstad van Nederland bij haar bezoek aan Breda vermoedelijk over het hoofd heeft gezien? Het terrein waar, totdat de economische crisis roet in het eten gooide, voor 170 miljoen euro winkels en woningen gebouwd zouden worden.

Wat gaat er met de Molsparking gebeuren? Al dertig jaar wordt er over gebakkeleid. De vraag is actueel nu in de directe omgeving van de parking (405 auto's) er het nodige gaat veranderen. Zo wordt de Chassé Kazerne, tot voor kort thuisbasis van het Breda's Museum, verbouwd tot Breda Botanique (met hotel), gaat het KPN-gebouw in de verkoop en krijgt de houtmarktpassage een face-lift.

'Zoveel winkels erbij? Dat lukt niet in Breda'

En de Molsparking? Kan het oude plan om er winkels en woningen te bouwen van stal worden gehaald, nu de economie weer aantrekt? ,,Die kans lijkt mij niet zo groot'', reageert retaildeskundige Cor Molenaar zuinigjes. ,,Het mag dan goed gaan met de economie, de winkeliers merken daar nog niet zo veel van hoor. Ja online gaat het goed. Maar in de winkels zelf valt het met de klandizie ondanks de juichverhalen tegen. Zoveel extra winkels in Breda erbij, zoals toen het geval was, dat lukt je misschien in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Maar Breda? Ik denk het niet.''

Molsparking is eigendom van Bouwfonds Property Development en Dura Vermeer (beide niet bereikbaar voor commentaar). Een gemeentewoordvoerder: ,,We spreken regelmatig met de eigenaren, er is alweer een afspraak gemaakt voor begin 2018. Maar op dit moment zijn er geen plannen.''

'Er zijn zeker kansen'

Kris Maas van bouwbedrijf Maas-Jacobs ziet best mogelijkheden. Zelf neemt zijn bedrijf volgend jaar de ernaast gelegen Houtmarktpassage op de schop. ,,Als dat klaar is en het KPN-gebouw krijgt een nieuwe bestemming dan biedt dat zeker kansen voor Molsparking.''

Ook de initiatiefnemer achter de plannen voor de Chassé Kazerne, projectontwikkelaar Synchroon, ziet het liefst dat de parking onder handen wordt genomen. Woordvoerder Ruben Donselaar: ,,Het gaat ons in de eerste plaats om de Keizerstraat. Die willen we een smaller profiel geven met groene bermen. Maar het zou goed uitkomen als de parking en ook het KPN-gebouw tot ontwikkeling komen.''