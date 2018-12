Molenstraat Zundert tijdelijk weer open voor verkeer

Gisteren, vrijdag, ging de straat open. Tot en met 7 januari blijft hij toegankelijk voor automobilisten. Het is een maatregel die de gemeente Zundert in nauw overleg nam met de ondernemers in de Molenstraat. Die zijn er blij mee. Zo zijn hun winkels tijdens de feestdagen goed bereikbaar. ,,Bovendien”, ziet verkeerswethouder Patrick Kok als bijkomstigheid: ,,Kunnen we zo alvast ervaren hoe het is om in de Molenstraat eenrichtingsverkeer te hebben.”