Molenstraat Breda wordt niet afgesloten

Afsluiten kan niet. Er zijn namelijk centrumbewoners die in de Molenstraat of Sint Annastraat een parkeerplaats hebben. Die moeten zij kunnen bereiken. Wel wordt nagedacht over een vorm van gereguleerde toegang.

Vorige week trokken Nieuwe Veste, wijkraad Stadshart/Valkenberg en ondernemers aan de bel. Zij pleiten voor een verkeersluwe Molenstraat en Sint Annastraat. Dat maakt die straten niet alleen aantrekkelijker, maar ook veiliger.

Het is een wens die overigens al jaren klinkt. Sterker, in 2015 kregen bewoners van de Sint Annastraat, die in het verlengde van de Molenstraat ligt, al te horen dat de gemeente zelfs al een plan had voor een gereguleerde afsluiting door middel van kentekenregistratie. Met zo'n systeem wordt met camera's bijgehouden wie wel en wie niet in een bepaald gebied mag komen.

Resultaten

Ook in de politiek is al vaker over dat systeem gesproken. Daaraan herinnerde GroenLinks het Bredase college vorige week nog eens. Die partij wees erop dat het college in november 2017 de opdracht had gekregen van om nog eens goed naar de methode te kijken. Voor maart 2018 zou het college de politiek inlichten over de resultaten van dat onderzoek. ,,We hoorden nog niks'', aldus Peter Bakker van GroenLinks.

Maar, zo zegt een woordvoerster van de gemeente: er is wel wat gebeurd. ,,In maart is een gesprek geweest met verschillende stakeholders. We willen de toegang van de binnenstad integraal aanpakken. Met na wat bij die bijeenkomst in maart is gezegd, kijken we nu wie, wanneer, waar in het centrum mag zijn. En hoe we dat technisch kunnen reguleren." En inderdaad: ,,Kentekentoegang lijkt op dit moment het meest passend."

Er wordt nu nagegaan wat de ervaringen zijn van gemeenten die al met zo'n systeem werken.

Paaltjes verplaatsen