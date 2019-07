Ex-crimefigh­ter Greetje Bos is een jaar wethouder in Breda: ‘Dat is even wat anders dan witwasprak­tij­ken’

13 juli BREDA - Greetje Bos (48) verruilde het ‘ritueel’ in de rechtszaal na zestien jaar voor een job als wethouder in Breda. Na een jaar maakt ze de balans op: ,,Ik ben er voor de benefit of the people.”