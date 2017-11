Molen De Hoop in Bavel in financieel zwaar weer na vondst houtrot

De 23-jarige molenaar Mark Heutink vreest voor de toekomst van het karakteristieke bouwwerk als er niet snel meer geld gevonden wordt.

Eigen producten

Een paar maanden terug ging het korenmolen De Hoop nog voor de wind. De oude dame aan de Schoutenlaan was net opnieuw geschilderd en gerepareerd aan de molensteen en -kap. Een flinke investering van 30.000 euro die de molen financieel onafhankelijker moest maken. Zo kon de De Hoop dankzij de onderhoudsbeurt sinds lange tijd weer eigen producten aanbieden in het molenwinkeltje.

"We verkopen bijvoorbeeld tarwemeel, speltproducten en pannenkoekenmeel. Allemaal producten die ik zelf maal zonder toevoegingen", vertelt Heutink. Ook waren er plannen om in de toekomst echte Bavelse broodjes te verkopen via een bakker in het dorp. Tijdens deze onderhoudsbeurt werden er echter ook een hoop houtvretende insecten en onopgemerkte gebreken aangetroffen.

Houtrot

Zo zat er onder andere houtrot in een constructiebalk en de molenroede. Heutink vraagt zich nu hardop af of De Hoop ooit nog zal draaien. "Er komt steeds minder subsidie vrij voor het in stand houden van monumentale panden. Momenteel kunnen we geen kant op." De reparatiekosten worden door de molenaar geschat op een kleine 100.000 euro.

Hoewel de molen beschermd erfgoed is hoeft deze niet actief te draaien voor die status. Het behoud van het gebouw zelf is dan ook niet in gevaar door de gevonden beschadigingen. "De belasting op draaiende wieken kan wel 90 km per uur zijn. Daar spelen hele andere krachten dan bij stilstaande."

Beter

Toch is het volgens Heutink wel beter voor de staat van het pand als de molen in gebruik blijft. Niet alleen houden de draaiende wieken het interieur droog, ook schadelijke insecten worden door de trillingen verjaagd. Heutink hoopt dat er binnenkort toch nog een subsidiepotje gevonden wordt om de 152 jaar oude molen te repareren.

Zelf is hij inmiddels in gesprek met de plaatselijke Albert Heijn voor een statiegeldactie. De verkoop in het molenwinkeltje gaat eveneens door dankzij de hulp van een molen in Dongen. De aanloop bij De Hoop is door de stilstand dan ook niet minder geworden.