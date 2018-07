Mogelijke auto-inbreker aangehouden in Breda

Met de warmte rukken blauwalg en botulisme op

7:30 BREDA - Met de aanhoudende warmte en droogte duikt op steeds meer plekken blauwalg en botulisme op. Zo is blauwalg aangetroffen in zeven waterpartijen in wijk Hoge Vucht in Breda-Noord en ook in Raamsdonksveer en Rijen. Op een paar locaties is botulisme ontdekt.