Mogelijk toch geld voor scouting Breda

De twaalf scoutingsclubs zijn de subsidies die ze voorheen kregen kwijtgeraakt nadat in Breda een nieuw systeem van subsidieverdeling is ingesteld. Aan zogeheten thematafels (op het gebied van onder andere sport, cultuur en welzijn) verdelen organisaties onderling de subsidies onder leiding van de gemeente. De scouting is daarbij tussen wal en schip gevallen.

Vorige week was de scouting met tweehonderd mensen naar het stadhuis getogen om daar tijdens een raadsvergadering de politiek op het hart te drukken een oplossing te zoeken. De scoutingsclub vragen om een bijdrage van in totaal ruim 46.000 euro.

Of dat bedrag er komt, is niet duidelijk. Wel zijn alle partijen in de gemeenteraad het er over eens dat er iets moet gebeuren. “De scouting heeft maatschappelijk nut voor opgroeiende kinderen maar betekent ook veel voor de ondersteuning van evenementen,” aldus Peter Vissers van Breda '97, een van de initiatiefnemers van de motie.

In de motie wordt het college gevraagd te kijken of rechtstreekse financiële steun alsnog mogelijk is. Maar een optie kan ook zijn dat de clubs door de gemeente tegemoet worden gekomen op het gebied van vaste lasten, zoals vastgoed of duurzaamheidsmaatregelen.