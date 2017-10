Mogelijk persoon beschoten bij Novotel in Breda

Historische vondst bij riool onder centrum van Breda

11:00 BREDA - Bij het riool onder de Houtmarktpassage in het centrum van Breda is onlangs een van de oorspronkelijke ingangen ontdekt naar het 19de eeuwse hoofdriool. De ingang is volgens erfgoedmedewerkers van de gemeente Breda een bijzondere vondst. Maar waar diende de toegang voor? En hoe staat het met de werkzaamheden aan het riool? De belangrijkste antwoorden op een rijtje: