Mogelijk meer woningen boven winkels in Breda: interesse groeit om lege ruimtes te vullen

Lichame­lijk versleten na vijftig jaar werken in de metaal, ‘dus staken we’

RIJEN - En opnieuw wordt er gestaakt in de metaal- en technieksector. De vakbonden blijven vechten voor een hoger loon voor werknemers, betere pensioenvoorwaarden en eerder de mogelijkheid op een vast contract. Woensdagochtend schreven stakers zich in Rijen in.

20 januari