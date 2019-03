Mogelijk kinderlokker actief in Bavel: ‘Moet ik je thuis brengen?’

BREDA - Een kleine vier weken na een incident in Breda met een mogelijke kinderlokker is het weer tot een verdachte situatie gekomen, maandag tussen de middag bij basisschool De Spindel in Bavel. Een leerling is aangesproken door een man in een zwartkleurige auto. De school heeft direct de ouders geïnformeerd en de politie verwittigd.

Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk bevestigt de aangifte: ,,Een jochie is ter hoogte van het zebrapad aan de Gageldonk aangesproken door een man in een zwartkleurige auto. De man vroeg: ‘Moet ik je thuis brengen’. De jongen zei dat dat niet hoefde.” De leerling heeft na het incident zijn ouders ingelicht. Van Hooijdonk: ,,We nemen de melding serieus mee in de dagelijkse surveillance. Maar het is ondoenlijk om naar alle zwarte auto's uit te kijken. De wijkagent heeft de collega's op de hoogte gesteld.”

Onbekende man

Van Hooijdonk ziet vooralsnog geen verband met een voorval op 28 februari toen een 11-jarig meisje werd aangesproken door een onbekende man in een blauw busje op de Ginnekenweg in Breda. Hij had het meisje gevraagd om mee naar een hondje te gaan kijken. Het kind ging niet in op zijn voorstel. Uit onderzoek van de politie bleek dat diezelfde dag in de wijk nog drie meisjes door mogelijk dezelfde bestuurder zijn aangesproken. Het voorval leidde tot heel wat meldingen op sociale media. Het is in die zaak tot op heden niet tot een aanhouding gekomen.