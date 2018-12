Mogelijk gedenktegel in Breda op plaats waar Paul Pluijmert na steekpartij overleed

,,Dat overwegen we. Maar uiteraard wel allemaal in overleg met de familie van het slachtoffer‘’, zegt een woordvoerster van de gemeente Breda. Nu liggen op de stoep van de Nieuwe Prinsenkade nog bloemen en staan er kaarsjes voor de 23-jarige Dordtenaar die precies een maand geleden het willekeurige slachtoffer was van een steekpartij. Die bloemen zullen, ondanks dat een deel inmiddels verwelkt is, nog wel even blijven liggen. ,,Zo lang er nog nieuwe bloemen bij worden gelegd, en dat is het geval, laten wij dit herdenkingsmonument ongemoeid. Het enige wat we soms doen is het herschikken van de bossen bloemen omdat onverlaten menen ze door elkaar te moeten schoppen.‘’