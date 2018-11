Mogelijk filmopnames dodelijke steekpartij Breda, politie zoekt getuigen

Clubhelden Juul Bruininks (18) is naast student ook zwemin­struc­tri­ce: ‘Plezier staat voorop’

8:00 Juul Bruininks (18) is CIOS-studente en in haar vrije tijd besteedt ze 2 uur per week aan zwemvereniging SBC2000 in Breda. Daar is ze actief als trainster.