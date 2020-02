Moeten de grote wagens in Prinsenbeek gewoon niet wat kleiner?

Het is gewoon geen doen, de optocht van Prinsenbeek verzetten naar een andere carnavalsdag. ,,Het is zuur voor de wagenbouwers, maar gelukkig hebben we toch nog een mooi feest om te vieren’’, zegt Meeuwissen. Een belangrijke reden waarom het niet lukt om de optocht te verplaatsen is de noodzaak om verkeersregelaars in te zetten. En die zijn na zondag niet meer te vinden. ,,We hebben die mensen echt nodig, anders wordt het een bende. Zondag ligt het dagelijkse leven min of meer stil, maar op maandag en dinsdag zijn er altijd mensen die naar hun werk moeten. Dan moet je de straten echt afzetten met de hulp van verkeersregelaars.’’