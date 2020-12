Moeten Bavelse ouderen straks meer betalen voor medicijnen van de apotheek?

CDA Breda: Parkeren is te belangrijk en te gevoelig om aan college over te laten

17:09 BREDA - De invoering van betaald parkeren in de wijken van Breda is een te gevoelig onderwerp om over te laten aan burgemeester en wethouders. Daarom moet deze bevoegdheid terug naar de gemeenteraad, zodat wordt voorkomen dat de fracties achteraf niet veel meer kunnen doen dan ja en amen zeggen.