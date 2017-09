Moet de airco in het stadhuis in Breda echt 650.000 euro kosten?

Piket hoort samen met andere leden van de griffie tot de vaste gebruikers van het stadhuis. Verder werken er bodes en houden de politieke partijen er kantoor. Wekelijks zijn er vergaderingen van de gemeenteraad, officiële ontvangsten en trouwerijen. "Het is nu puffen en blazen in de zomer en bibberen in de winter," aldus Piket.



De installatie komt niet in het hele gebouw, maar is wel zo ontworpen dat die later kan worden uitgebreid. De installatie komt vooralsnog in de raadzaal, collegekamer, commissiekamer en trouwzaal. De eerste drie ruimtes worden binnenkort bovendien aangepast omdat de raad anders is gaan vergaderen. De inrichting moet daartoe veranderen en er komt overal audio-visuele apparatuur. De kosten daarvoor bedragen 3,5 ton.