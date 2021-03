Moet Breda spontaan in de brand vliegende en onblusbare elektrische auto's weren uit parkeergarages?

Petje Af gaat kinderen in heel West-Bra­bant gelijke kansen bieden

9 maart BREDA - Stichting Petje Af Breda heet vanaf nu Petje Af West-Brabant. Daarmee toont de organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor kinderen zijn groeiambities. ,,We zien de kansenongelijkheid groeien, zeker in deze coronatijd. Dat is zorgwekkend.”