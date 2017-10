Moet Breda regiojournalistiek ondersteunen? Gemeente wacht landelijk onderzoek af

De kwestie werd deze zomer aangekaart in een vergadering van de Bredase gemeenteraad. Daar sprak Thomas Bruning in, algemeen secretaris bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Hij hield een pleidooi de lokale journalistiek in stand te houden. Het belang daarvan zag de politiek in, maar of de gemeente daar geld vrij voor moet maken, daarover waren de meningen verdeeld.