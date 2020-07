Moedergeit Grietje dood na inbraak in kinderboederij: ‘Ze moeten zich diep schamen’

Het dier was pas twee jaar oud en had twee jonge lammetjes. ,,Die zijn nu moederloos, wat een hoop stress kan aanrichten", stelt De Sik op Facebook. ,,Degene die dit op hun geweten hebben kunnen zich diep schamen en we hopen dat ze zich melden.”

Tijdens de inbraak zijn ook meerdere spullen gestolen. Jammer, vindt de beheerder van de op vrijwilligers draaiende boerderij. Maar dat valt in het niet bij het leed van de onnodige dood van Grietje. ,,De veearts heeft het ernstige vermoeden dat dit gekomen is door stress door vreemden in het weiland. Waarschijnlijk door opjagen of voeren is de geit in shock geraakt en gestorven.”