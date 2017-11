Moeder zedenverdachte Bavel klaagt over officier van justitie. 'Heksenjacht na vorige zitting’

De advocaat van de tiener had een klemmend verzoek ingediend om het jeugdstrafrecht toe te passen. En dus de deuren te sluiten voor pers en publiek. De jongeman was nog minderjarig ten tijde van mogelijke strafbare feiten die nog worden onderzocht. Bovendien bracht de publicatie in BN DeStem over de eerste zitting op 12 september een enorme kettingreactie in de media teweeg.



Een ‘heksenjacht’, aldus raadsvrouw Esther Vroegh. Ze vindt dat de jongen ‘niet opnieuw mag worden blootgesteld aan een openbare zitting met de reële vrees voor zijn eigen veiligheid en die van zijn naasten’. Ze vertelt desgevraagd dat haar cliënt in de penitentiaire inrichting door mede-gevangenen is bedreigd, mishandeld en zelfs aangespoord zelfmoord te plegen. Hij kon ternauwernood worden overgeplaatst. De rechtbank vindt toch dat de openbaarheid van rechtspraak moet prevaleren.