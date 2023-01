Moeder van vermoorde Firdaous getuigt: ‘Het is verschrikkelijk dat mijn dochter zo moest sterven, ik kan het niet meer aan’

met videoDe moeder van de 11-jarige Firdaous is gebroken. Dat vertelt ze in een telefoongesprek met VTM NIEUWS. Het meisje kwam maandagavond om het leven bij een aanslag op de garagepoort van haar woning in Merksem. ,,Ik vind het verschrikkelijk dat mijn dochter zo moest sterven”, vertelt de moeder van het meisje. ,,Ze kreeg een kogel in haar hart. Dat is verschrikkelijk. Mijn dochter was zo’n lief en uniek meisje.”

Firdaous kwam maandagavond om het leven na een beschieting op een woning in Merksem. Ze is het slachtoffer van een drugsoorlog waar ze niets mee te maken heeft. De moeder van het meisje is kapot van verdriet. ,,Ik vind het verschrikkelijk dat mijn dochter zo moest sterven. Ik vind het laf”, vertelt ze in gesprek met VTM NIEUWS. ,,We worden bekeken als drugscriminelen. We hebben daar totaal niets mee te maken.”

,,Mijn dochter heeft een kogel in haar hart gekregen”, gaat de moeder van Firdaous in tranen verder. ,,Ik ben hier nu juist bij mijn huis. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik kan het niet meer aan. Mijn dochter was een lief en zo’n uniek meisje. Ze was heel speciaal.”

Het is de zoveelste aanslag binnen het Antwerpse drugsmilieu. Firdaous is het nichtje van de vermeende drugsbaron Othman El B., die wil de moord op zijn nichtje wreken door samen te werken met de politie. Dat Othman wordt afgeschilderd als een van de rijkste mannen in Dubai kan mama Naziha maar moeilijk verkroppen. ,,Burgemeester De Wever is altijd welkom om bij ons thuis, of bij mijn ouders thuis, eens een kopje koffie te komen drinken. Hij kan met zijn eigen ogen zien hoe ‘rijk’ wij wel niet zijn.”

