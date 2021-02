Moeder overlijdt aan zware verwondingen in Bredase woning, man uit Dordrecht opgepakt

Er is volop politie aanwezig bij het appartementencomplex in Geeren-Zuid. Ook het Landelijk Team Forensische Opsporing is aanwezig. Er wordt nog onderzoek gedaan in de woning en in de omgeving om te achterhalen hoe de vrouw gewond is geraakt. Ook wordt onderzocht of de man uit Dordrecht hierbij betrokken is geweest.