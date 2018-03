Moeder en zoon (25) kijken de dood in de ogen bij wrede overval in Breda: 'Zullen we ze afmaken?'

BREDA – Een 25-jarige man uit Breda en zijn moeder zijn een half jaar geleden bij een brute woningoverval door het oog van de naald gekropen. Twee overvallers stonden met een pistool voor hun neus en dreigden hen 'af te maken' als ze niet meer geld zouden geven. Gisteravond vertelde het 25-jarige slachtoffer over die ene verschrikkelijke avond in opsporingsprogramma Bureau Brabant. ,,Je voelt je zo machteloos.”

Het is zaterdagnacht, 11 juni 2017. Een 25-jarige man komt thuis van een feestje in de buurt. Hij heeft het naar zijn zin gehad, maar vindt het welletjes geweest. Rond middernacht komt hij aan bij zijn huis aan de Diderica Mijnssenstraat in Breda, waar zijn moeder boven al ligt te slapen.

Op het moment dat hij naar binnen wil gaan, blijkt dat hij is opgewacht. In een flits ziet hij dat het waarschijnlijk om Antilliaanse mannen gaat. ,,Hij rende met een grijns naar mij toe”, vertelt hij in de uitzending. ,,Toen ze bij mij stonden had ik door dat er iets raars aan de hand was.”

Dreigen en intimideren

Onder bedreiging van een vuurwapen duwen ze hem naar binnen. Op dat moment moet hij meteen aan zijn moeder denken. Die ligt boven te slapen, maar wordt al snel wakker van het geschreeuw van haar zoon. Voor ze in de gaten heeft wat er aan de hand is, is het al te laat om om hulp te roepen.

De zoon en zijn moeder komen vervolgens in een ware nachtmerrie terecht. De twee mannen duwen hun op bed en houden hen onder schot. Ze dreigen, intimideren en schreeuwen. Steeds willen ze meer. Zelfs als de twee mannen het vakantiegeld dat de moeder net van haar werk kreeg vinden, is het niet genoeg.

Tekst gaat verder onder deze video

'Zullen we ze afmaken?'

,,De kleinere man met de baard dreigde steeds: zullen we ze dan maar afmaken?”, herinnert de Bredanaar zich nog. ,,Gewoon continu, eigenlijk. Eén van hen laadde ook het pistool door. Hij dreigde ermee en richtte op ons. Op zo’n moment voel je je machteloos.”

Als ze werkelijk alles overhoop hebben gehaald, houden de daders het voor gezien. Ze nemen naast wat vakantiegeld ook merktassen mee van Michael Kors en Louis Vuitton, een bestekdoos en een iPhone 5S. Eén van hen wist zijn sporen uit met een groene doek. Dan is het een tijdje stil in huis, maar uit angst durven de moeder en zoon nog niet naar beneden te gaan.

Dreigende taal

Dat komt ook door de dreigende taal die een van de daders gebruikt. ,,Je geeft toch om je moeder? Dan moet je boven blijven zitten”, zegt een van hen tegen de zoon, die op dat moment doodsangsten uitstaat. Pas na een tijdje, als het echt heel stil is, durven ze het aan om naar beneden te gaan. Opgelucht zijn ze verre van. ,,Je bent gewoon helemaal in shock.”

Ruim een half jaar later is de band tussen moeder en zoon sterker dan ooit. Maar de angst voor een tweede overval blijft. ,,In het begin had ik er heel veel moeite mee dat ik voor hen de deur open heb gemaakt”, zegt de openhartige zoon in de uitzending. ,,Omdat ik het wel echt vervelend vind wat er met mijn moeder is gebeurd.”

Mogelijk Rotterdammers

Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk zegt in de uitzending dat er aanwijzingen zijn dat de twee daders mogelijk uit Rotterdam komen. De telefoon die ze hebben meegenomen, een iPhone 5S, gaf daar het laatste signaal af.

De daders zijn vermoedelijk Antilliaanse mannen, ze spraken Nederlands maar ook Papiaments. Van een van hen is een compositietekening gemaakt, die in de uitzending te zien is.