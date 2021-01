Moeder (91) van Wilhelmien ligt op sterven, laatste uitzicht is een bouwcontainer pal voor het raam

Angst voor Britse variant: geen verkouden kinderen op noodopvang scholen Breda, overleg Bergen op Zoom

8 januari BREDA - Kinderen met een snotneus of prikkelhoest zijn niet langer welkom op hun school als ze gebruikmaken van de noodopvang. Dat heeft INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda vandaag bekendgemaakt. Reden is de grote zorg om de Britse variant van corona. Bij Lowys Porquin, de koepel waar veel basisscholen in de regio Bergen op Zoom onder vallen, is maandagochtend een crisisoverleg over de noodopvang.